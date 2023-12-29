Російські окупанти від ранку атакують Україну ракетами й дронами. Є загиблі

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Окупаційне військо росії від ранку 29 грудня атакує Україну ракетами й дронами Shahed.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що відомо щонайменше про 12 прильотів. Попередньо, місто обстрілювали ракетами С-300 та Х-22. Є проблеми з подачою електрики для транспорту. Окупанти пошкодили лікарню в Київському районі, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Одна людина загинула, семеро в лікарні. Ігор Терехов в ефірі телемарафону сказав, що на Харків випустили 22 ракети.

Львів

Львівщину атакували понад десять дронів Shahed. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури. Люди не постраждали. На місці працюють оперативні служби. У Львові також є влучання в житловий будинок, уламки ракети впали на ліцей. Одна людина загинула, 15 постраждали.

Також є влучання в одне з підприємств у Львові. Частково зруйновані адмінбудівля і виробничі цехи.

Київ

У Києві лунали вибухи і працювала ППО, повідомив мер Віталій Кличко. Є руйнування в Шевченківському, Святошинському, Подільському й Дарницькому районах. Вибух пошкодив станцію метро «Лукʼянівська», будинки, склади, парковки. Сімох людей госпіталізували. У Шевченківському районі десять людей опинилися під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення. Кількох уже дістали. Оновлення: постраждали 21 людина, одна загинула.

Дніпро

У Дніпрі є загиблі й постраждалі, написав мер міста Борис Філатов. Влада офіційно поки що не інформує про наслідки, але місцеві пишуть, що у Дніпрі горить торговий центр та пологовий будинок. Кількість жертв і постраждалих у Дніпрі збільшилася. П’ятеро людей загинули, понад 20 травмовані. Триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ТРЦ ще можуть бути люди.

Одеса

У ніч на 29 грудня росіяни запустили дрони на Одесу. Там уламки збитого безпілотника пошкодили багатоповерхівку, після чого спалахнула пожежа.

Уранці росіяни поцілили в житлові будинки Одеси. Двоє людей загинули, 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 6 та 8 років. З-під завалів триповерхівки, яку теж пошкодило, винесли тіло ще одного загиблого. Кількість жертв зросла до трьох.

Сумська область

Російські окупанти також рано-вранці завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині. Три людини постраждали, пошкоджені багатоповерхівка й авто. В області ППО збила два дрони Shahed.

Запоріжжя

Росіяни масовано атакували ракетами Запоріжжя. Загинула жінка, десятеро людей постраждали. Як пише голова ОВА Юрій Малашко, цілями окупантів були підприємства міста. Одна з ракет зруйнувала будинок. З-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

Київська область

На Київщині відпрацювала ППО. Одна людина дістала поранень. Уламки збитих повітряних цілей пошкодили будинки й авто. Прокуратура почала розслідування.