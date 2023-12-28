Актора Пірса Броснана звинуватили в незаконних прогулянках Єллоустонським парком

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В американському штаті Вайомінг актора Пірса Броснана звинуватили у правопорушенні — прогулянці термальними зонами Єллоустонського національного парку.

Про це повідомляє CNN із посиланням на судові документи.

Прогулянку Броснана внесено до списку дрібних правопорушень. Про це свідчить реєстр, поданий до окружного суду США у Вайомінгу.

Адміністрація Єллоустоунського парку попереджає гостей про необхідність ходити лише визначеними шляхами.

«Завжди ходіть дощатими доріжками та спеціально відведеними стежками. Тримайте дітей поруч і не дозволяйте їм бігати по дощатих доріжках», — йдеться на сайті парку.

Актору, найбільш відомому за роллю Джеймса Бонда в кількох фільмах про агента 007, наказали зʼявитися в Йеллоустонський центр правосуддя 23 січня.