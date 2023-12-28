У Туреччині в аварії загинули 10 людей і 59 постраждали. Серед них є українки

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Anadolu Agency

У турецькій провінції Сакарія сталася ДТП. У ній загинули 10 людей, ще 59 травмовані, а серед них і дві українки.

Про це «Бабелю» повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Постраждалим українкам надали медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу громадянкам України та взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії, щоб зʼясувати обставини аварії.

Турецьке медіа Anadolu повідомило, що в аварію потрапили сім транспортних засобів, серед яких три автобуси й вантажівка. Прокуратура почала розслідування, причини ДТП поки що невідомі. На фото з місця подій видно, що стоїть густий туман.

Anadolu Agency

Однак перші висновки свідчать, що аварія виникла з того, що автомобіль врізався у вантажівку. Потім інші транспортні засоби врізалися в неї. Деякі люди загинули, коли виходили з машин — їх збила інша машина.