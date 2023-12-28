Греція готова запропонувати Великій Британії «великі скарби» за повернення мармурів Парфенону в Афіни

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Міністр культури Греції Ліна Мендоні пообіцяла обміняти цінні артефакти на мармурові скульптури Парфенону з Британського музею.

Про це пише The Guardian.

Ліна Мендоні пообіцяла, що в разі повернення в Афіни шедеврів V ст. до н. е. грецькі галереї Британського музею «ніколи не будуть порожніми».

«Наша позиція чітка. Якщо скульптури воззʼєднаються в Афінах, Греція готова організувати ротаційні виставки важливих старожитностей, які заповнять цю порожнечу», — заявила вона. При цьому Мендоні не коментувала, які саме музейні експонати пропонують відправити в обмін на мармур Парфенону.

З моменту зародження ідеї культурного обміну зʼявилися припущення, що в Британію відправлять Маску Агамемнона — золоту поховальну маску, яка датується серединою ІІ тисячоліття до нашої ери. Деякі історики називають її «Моною Лізою доісторичних часів».

Колекція Британського музею включає майже половину 160-метрового фриза Парфенону, що зображує процесію до храму Панафінейського фестивалю на честь богині Афіни. Окрім цього, там є 15 скульптурних панелей і 17 фронтонних фігур, які були частиною унікального оздоблення собору.