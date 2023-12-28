Генштаб: За добу росія втратила 920 окупантів і 27 танків

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками. Росія втратила 920 окупантів, 27 танків та 42 бойові броньовані машини.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили девʼять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області, а на Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі Серебрянського лісництва Луганської області — там росіяни намагаються прорвати нашу оборону.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області, а на Авдіївському напрямку відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. У районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області українські оборонці відбили три атаки ворога.

Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів протягом минулої доби.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ