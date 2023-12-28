Сили ППО збили 7 з 8 ударних дронів за ніч

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У ніч на 28 грудня російські окупанти атакували Україну вісьмома дронами Shahed із району Приморсько-Ахтарська (рф).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Винищувальна авіація, підрозділи зенітно-ракетних військ, мобільні вогневі групи знищили сім безпілотників у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Росія атакує Україну дронами Shahed з вересня 2022 року. Останнім часом атаки відбуваються щодня, зокрема, напередодні ППО збила 32 з 46 дронів за ніч.