МОЗ: У грудні в Україні зареєстрували три випадки нового різновиду коронавірусу Pirola

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Adam Niescioruk / Unsplash

За грудень в Україні загалом зафіксували три випадки нового різновиду коронавірусу Pirola.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві охорони здоровʼя.

Усі три випадки виявили минулого тижня. Два — у Вінницькій області, один — у Кропивницькому. Захворіли жінки старше 50 років.

Зараз Україною циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму «Омікрон», і за ними ведуть епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і в усьому світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання.

Симптоми субваріанту Pirola такі ж, як в інших варіантів коронавірусу: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Новий субваріант коронавірусу Pirola вперше зафіксували влітку в Ізраїлі, потім його виявили у США, Данії та Великій Британії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни. В Україні виокремити випадки Pirola вдалося завдяки секвенуванню — лабораторному дослідженню, що дозволяє генетично розшифрувати вірус.

Перший лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу Pirola виявили на Рівненщині в листопаді. Тоді захворів 20-річний чоловік.