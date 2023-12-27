Вартість шафрану встановила новий рекорд — $1 800 за кілограм
- Автор:
- Анна Холоднова
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Вартість однієї з найдорожчих спецій у світі — шафрану — сягнула історичного максимуму. В Ірані його продають по $1 400 за кілограм, а в інших країнах — по $1 800.
Про це повідомляє Financial Times.
Понад 90% світового шафрану надходить з Ірану. Спеція подорожчала через цьогорічні зміни погоди і дефіцит води. В Ірані була морозна зима, за якою послідувала суха весна та літня спека — температура сягала +50 °C. Очікується, що загальне виробництво шафрану впаде з майже 400 тонн приблизно до 170 тонн.
Висока ціна також пояснюється трудомісткістю збору врожаю — для виробництва кілограма шафрану потрібно до 170 тисяч квіток. Тендітні квіти збирають вручну на світанку в жовтні та листопаді, дбайливо зривають і висушують.
- Стародавні правителі Персії давали шафран воїнам, щоб вони вдосконалювали свої бойові навички, а науковці досліджують його використання для лікування раку та депресії. Пряність використовується як барвник, а також у косметиці та парфумерії.