Вартість шафрану встановила новий рекорд — $1 800 за кілограм

Новини

Getty Images

Вартість однієї з найдорожчих спецій у світі — шафрану — сягнула історичного максимуму. В Ірані його продають по $1 400 за кілограм, а в інших країнах — по $1 800.

Про це повідомляє Financial Times.

Понад 90% світового шафрану надходить з Ірану. Спеція подорожчала через цьогорічні зміни погоди і дефіцит води. В Ірані була морозна зима, за якою послідувала суха весна та літня спека — температура сягала +50 °C. Очікується, що загальне виробництво шафрану впаде з майже 400 тонн приблизно до 170 тонн.

Getty Images

Висока ціна також пояснюється трудомісткістю збору врожаю — для виробництва кілограма шафрану потрібно до 170 тисяч квіток. Тендітні квіти збирають вручну на світанку в жовтні та листопаді, дбайливо зривають і висушують.