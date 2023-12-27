Туреччина завдала десятки авіаударів по обʼєктах в Іраку та Сирії

Новини

AP

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що його країна вдарила по 71 обʼєкту в Сирії та північному Іраку — усі вони, імовірно, повʼязані з курдськими угрупованнями. Туреччина заявляє, що «нейтралізувала» 59 курдських бойовиків.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

Авіаударів завдали у відповідь на атаку Робітничої партії Курдистану (PПK) на турецьку базу на півночі Іраку, через яку загинули 12 турецьких солдатів.

Турецькі чиновники повідомили журналістам, що курдські бойовики проникли на турецьку базу. Шестеро турків були вбиті в перестрілці, а ще шестеро — під час боїв наступного дня.