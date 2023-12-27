Кабмін погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша

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Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 27 грудня ухвалили відповідне розпорядження. Хто замінить Труша — поки що невідомо.

Труш обіймав посаду голови Тернопільської ОДА з 19 березня 2020 року. До цього він очолював Рогатинську районну державну адміністрацію Івано-Франківської області. У 2016—2019 роках був приватним підприємцем.