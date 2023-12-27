У Німеччині ідентифікували російських окупантів, які обстрілювали цивільних у Гостомелі

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Німецька прокуратура розслідувала перший конкретний воєнний злочин росії в Україні й ідентифікувала російських окупантів, які обстрілювали цивільних у Гостомелі навесні 2022 року.

Про це повідомив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, передає Spiegel.

За його словами, підозрюваних у стрільбі та відповідальних за такий наказ офіцерів уже ідентифікували. Провадження за цим злочином почали ще у липні.

«Якщо ми спіймаємо злочинця, ми висунемо звинувачення. Якщо їх спіймає Україна чи інша країна, з якою ми співпрацюємо, то надамо докази так, аби за допомогою них висунули звинувачення», — додав міністр.

Федеральна прокуратура опитувала свідків, які були біженцями з України в Німеччині. Німецька влада запустила звернення українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей поділитися своїм досвідом із поліцією.

У першому інциденті повномасштабної війни, який розслідує Німеччина, російські окупанти вбили чи поранили не тільки українців, а ще одну людину з німецьким громадянством.

Німеччина має принцип універсальної юрисдикції — може розслідувати злочини, скоєні за межами країни та незалежно від громадянства підозрюваних і потерпілих.