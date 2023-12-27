Ватажка «ДНР» Пушиліна засудили до 15 років увʼязнення

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Ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У вересні 2022 року очільник псевдореспубліки Пушилін скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах ухвалили так званий закон «про референдум ДНР з питання входження до складу рф».

Пушилін неодноразово наголошував на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до рф. Тим самим закликав до захоплення російською федерацією території України. 30 вересня 2022 року Пушилін підписав із президентом рф володимиром путіним «договір» про входження «ДНР» та нових окупованих територій Донецької області до складу росії нібито на правах субʼєкта.