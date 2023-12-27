Головного актора фільму «Паразити» Лі Сон Гюна знайшли мертвим у Сеулі. Розглядають версію самогубства

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У столиці Південної Кореї Сеулі 27 грудня знайшли мертвим актора Лі Сон Гюна — він відомий за роллю Пака у фільмі «Паразити». Попередньою версією смерті розглядають самогубство.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Тіло 48-річного актора виявили в машині в одному з парків у центрі Сеулу. На пасажирському сидінні його машини знайшли пакет деревного вугілля, а вдома — записку, схожу на передсмертну.

Південнокорейський актор Лі Сон Гюн Getty Images

Незадовго до смерті актора тричі допитувала поліція через вживання наркотиків. За південнокорейським законодавством його могли відправити за ґрати терміном від чотирьох місяців до 14 років. Лі стверджував, що вжити наркотики його обманом змусила знайома жінка, і що він не знав, що вживав. Через звинувачення актору заборонили виїжджати із країни.

Згодом слідство показало негативний результат тесту на заборонені речовини, але це вже не зупинило депресії у актора. Напередодні смерті Лі подав запит на перевірку на детекторі брехні в управління столичної поліції Інчхону, яке вело розслідування його справи, і заявив, що невинен.