В Італії знайшли стародавній камінь з картою зоряного неба. Йому 2 500 років

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В італійській провінції Трієст археологи знайшли два великі круглі камені зі слідами обробки. Один з них виявився картою зоряного неба, створеною в IV столітті до нашої ери.

Про це повідомляє Heritage Daily.

INAF

Один з каменів зображував сонце, а інший був небесною картою.

Науковці виявили на одному з каменів 29 гравюр, які точно відповідають сузірʼям Скорпіона, Оріона, Плеяд і Кассіопеї. З огляду на кут вирізів на камені, дослідники припускають, що різьблення, імовірно, зробили за допомогою молотка й металевого долота з наконечником 6—7 мм.

INAF

Одна із зірок на камені зараз не відображає жодного сучасного небесного тіла. Це може бути зображення наднової, що ненадовго зʼявлялася в нічному небі, а потім зникла.

Дослідники припускають, що відстеження цієї точки на нічному небі потенційно може виявити чорну діру, що залишилася після вибуху наднової.