Тайвань розширює санкції проти росії та забороняє постачання товарів, що можуть стати компонентами зброї

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Міністерство економіки Тайваню розширило санкції проти росії та Білорусі, зокрема доповнило список товарів, заборонених до експорту в ці країни. До переліку ввійде обладнання для виробництва напівпровідників, а також певні хімічні речовини й ліки.

Після початку повномасштабної війни рф з Україною Тайвань засудив російську агресію і приєднався до санкцій, накладених США та Євросоюзом на росію й Білорусь.

Насамперед Тайвань заблокував продаж до рф високотехнологічних товарів, зокрема й побутового призначення, щоб унеможливити їхнє використання росією для виробництва військової техніки.

Раніше Тайвань заборонив експорт до рф мікрочипів, у розробці та постачанні яких східноазійська держава є світовим лідером.

Розширення санкцій значною мірою символічне, оскільки пряма торгівля Тайваню з росією та Білоруссю — мінімальна. Проте в уламках російських ракет і безпілотників, що їх знайшли на території України, вже виявляли компоненти іноземного виробництва, які є товарами подвійного призначення — тобто можуть використовуватися як у мирних цілях, так і для виробництва зброї.