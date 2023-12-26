У США шестирічний хлопчик сам сів у літак і прилетів не в те місто

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У Сполучених Штатах шестирічний хлопчик самостійно потрапив на авіарейс і прилетів не в те місто. Виявилося, що його помилково посадили не в той літак.

Про це пише BBC.

Маленький Каспер майже повторив сюжет другої частини фільму «Сам удома». Він їхав із Філадельфії, щоб зустрітися зі своєю бабусею, у Форт-Маєрс, штат Флорида, а опинився в Орландо — за 260 км від Форт-Маєрса.

Після того, як літак, у якому мав бути хлопчик, приземлився, а її онука не було, у бабусі почалася паніка. Однак Касперу вдалося зателефонувати бабусі невдовзі після того, як він приземлився в Орландо. Жінка поїхала з Форт-Маєрса до Орландо, щоб забрати онука.

Авіакомпанія Spirit Airlines вибачилася і запропонувала відшкодувати його бабусі вартість поїздки в інше місто.

«Ми серйозно ставимося до безпеки й відповідальності за перевезення всіх наших гостей і проводимо внутрішнє розслідування. Ми просимо вибачення у родини за цей випадок», — заявили в авіакомпанії.