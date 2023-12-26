Мінкультури у 2023 році занесло ще двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Це співак Shaman та актор Олексій Кравченко
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році занесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці — це співак Ярослав Дронов (відомий під псевдонімом Shaman) та актор Олексій Кравченко.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Жодну людину не виключили зі списку в 2023 році. Отже, зараз він складається з 213 людей.
- У 2022 році до переліку осіб, які становлять загрозу для національної безпеки, внесли чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас із переліку виключили російського гумориста Максима Галкіна.
- У 2020 році СБУ виключила з чорного списку російську телеведучу Катерину Варнаву. СБУ тоді пояснила, що може вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано».