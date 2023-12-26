Мінкультури у 2023 році занесло ще двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Це співак Shaman та актор Олексій Кравченко

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році занесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці — це співак Ярослав Дронов (відомий під псевдонімом Shaman) та актор Олексій Кравченко.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Жодну людину не виключили зі списку в 2023 році. Отже, зараз він складається з 213 людей.