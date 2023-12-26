За рік Євросоюз виділив €2,4 мільярда на гуманітарну допомогу по всьому світу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Гуманітарна допомога різним країнам світу від Європейского Союзу протягом 2023 року сягнула €2,4 мільярда.
Про це повідомила Європейська комісія.
Найбільше асигнувань отримала Африка — €893 мільйони. За нею йдуть країни Близького Сходу та Туреччина — €582 мільйони, а далі — країни Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону та Карибів, які отримали за рік €399 мільйонів.
Україна у групі разом із Західними Балканами та Кавказом отримали €335 мільйонів гуманітарної допомоги.
Механізм цивільного захисту ЄС активували 64 рази за рік для вирішення надзвичайних ситуацій у Європі та в усьому світі. Під час реагування на небезпеки залучали 27 пожежних літаків, вертоліт та близько двох тисяч рятувальників та інших фахівців.
Водночас за механізмом цивільного захисту ЄС передав €785 мільйонів на гуманітарну допомогу та доставив майже 100 тисяч тонн життєво необхідних товарів для України.
- Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — одна з найбільших у світі систем надання міжнародної координованої оперативної допомоги в надзвичайних ситуаціях.