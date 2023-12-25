Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкти № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та № 10378 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення»

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тексту законопроєктів на сайті Верховної Ради немає.