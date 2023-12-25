ВАКС виніс вирок ексочільнику Реал Банку часів Януковича — 11 років увʼязнення з конфіскацією усього майна

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому голові правління Реал Банку — він отримав 11 років увʼязнення та заборону обіймати певні посади на три роки. Крім того, у нього конфіскували усе майно і призначили штраф — 12 750 гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов Національного банку України — з обвинуваченого стягнуть понад 503 мільйони гривень в якості відшкодування шкоди. Крім того, з нього стягнуть 5,5 мільйона гривень в якості відшкодування шкоди, заподіяної Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За вироком суду колишнього голову правління Реал Банку визнали винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Хоч САП і не називає імені обвинуваченого, йдеться про голову правління Реал Банку Володимира Агафонова — з 2015 року він перебуває у міжнародному розшуку.