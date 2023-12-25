ВАКС виніс вирок ексочільнику Реал Банку часів Януковича — 11 років увʼязнення з конфіскацією усього майна
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому голові правління Реал Банку — він отримав 11 років увʼязнення та заборону обіймати певні посади на три роки. Крім того, у нього конфіскували усе майно і призначили штраф — 12 750 гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов Національного банку України — з обвинуваченого стягнуть понад 503 мільйони гривень в якості відшкодування шкоди. Крім того, з нього стягнуть 5,5 мільйона гривень в якості відшкодування шкоди, заподіяної Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За вироком суду колишнього голову правління Реал Банку визнали винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Хоч САП і не називає імені обвинуваченого, йдеться про голову правління Реал Банку Володимира Агафонова — з 2015 року він перебуває у міжнародному розшуку.
- Володимир Агафонов у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Віктора Януковича причетний до заволодіння 4,7 мільярда гривень Реал Банку та 800 млн гривень Національного банку України, отриманими як стабілізаційний кредит. Також Агафонова обвинувачують у заволодінні 865 мільйонами гривень Брокбізнесбанку, які були розміщені на рахунку Реал Банку та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб.