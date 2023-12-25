Кількість загиблих через землетрус у Китаї зросла до 149

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Через землетрус у північно-західному регіоні Китаю загинули щонайменше 149 людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісти після тижневих пошуків.

Про це пише Reuters із посиланням на китайські державні медіа.

Епіцентр підземних поштовхів був у провінціях Цинхай і Ганьсу. Остання постраждала найбільше. Понад 200 тисяч будинків зруйновані, а 15 тисяч опинилися на межі руйнування. Близько тисячі людей травмовані після землетрусу.

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Місцева влада пояснила наслідки руйнувань тим, що епіцентр землетрусу був неглибоко. До того ж у регіоні відносно мʼякі осадові породи, а ще старі будинки, зроблені з дерева, цегли й навіть землі.

Рятувальникам роботу ускладнювало значне похолодання. Люди, які опинилися під завалами за мінусової температури, могли прожити від пʼяти до десяти годин.

Міністерство фінансів Китаю і Міністерство боротьби зі стихійними лихами виділили 200 мільйонів юанів, або близько $28 мільйонів, на рятувальні роботи в постраждалих від землетрусу провінціях Ганьсу і Цинхай.