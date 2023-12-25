На Шрі-Ланці затримали майже 15 тисяч людей під час рейду боротьби з наркотиками

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Поліція Шрі-Ланки повідомила про арешт майже 15 тисяч людей під час тижневого рейду боротьби з наркоторговцями у всій країні.

Про це передає BBC.

Загалом 13 666 підозрюваних у торгівлі наркотиками заарештували, а 1 097 людей з наркотичною залежністю відправили до реабілітаційного центру, яким керують військові.

Правоохоронці вилучили 440 кілограмів різних видів наркотиків, зокрема героїну. Для обшуків офіцери використовували службових собак. Також вони вилучили авто та майно ймовірних злочинців.

Активісти заявили, що рейди були спрямовані на малозабезпечені райони і були незаконними, оскільки проводилися без ордерів на обшук. Речник поліції сказав BBC, що ордери не завжди потрібні для перевірки на наявність наркотиків.

Рейд продовжать після різдвяних свят.