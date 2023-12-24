У столиці Сербії заворушення із вимогами скасувати результати виборів. Президент пообіцяв арешти
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Увечері неділі, 24 грудня, у столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг із вимогами скасувати результати парламентських і муніципальних виборах, заявляючи про фальсифікації.
Як пишуть балканська служба «Радіо Свобода» і Reuters, протест скликала проєвропейська коаліція «Сербія проти насильства», яка заперечує результати виборів після заяв про перемогу правлячої партії SNS президента Александра Вучича.
Мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилась поліція, застосувавши газ і кийки.
Як передає RTS, президент Александр Вучич виступив зі зверненням. Він сказав, що революції не буде, держава досить сильна, а «всі шибайголови будуть арештовані».
- 17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.
- 18 грудня в Сербії почалися протести із вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».