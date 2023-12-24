СБУ показала новий морський дрон «Мамай»

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Служба безпеки України показала новий морський дрон-камікадзе «Мамай».

На його підземному виробництві побував журналіст Андрій Цаплієнко. Цей дрон, як стверджують, є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі й розганяється до 110 км/год. Голова СБУ Василь Малюк каже, що «Мамай» вже працював по російських обʼєктах.

СБУ в Чорному морі працює трьома типами дронів — Sea Baby, «Маґура V5» і «Мамай».

Загалом, українські морські дрони вже вразили російський фрегат «Адмірал Макаров», ракетоносії «Самум» і «Павел Державин», танкер «SIG», десантний корабель «Оленегорский горняк», а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру «Ніколай Муру» і новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю «Владимир Козицкий». Також дрони били по Кримському мосту, зокрема це робив SeaBaby.

Малюк розповів, що Sea Baby не лише дрон-камікадзе, а й модульна платформа, на яку монтуються різні види дистанційно керованого озброєння.

«Це не просто морський дрон, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже й дуже успішно використовується, і не тільки щодо Кримського мосту. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід у військово-морських операціях. Це виробництво розміщено на території України на одному з підземних заводів», — сказав він.