Поліція посилює охорону громадських місць і церков на Різдво

Новини

Brendan Hoffman / Stringer / Getty Images

Поліція посилює в містах України охорону громадських місць і церков на Різдво, 25 грудня. Також будуть посилені чергування на дорогах.

Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.

«Завтра близько 20 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати правопорядок і безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та наряди будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також у місця масового перебування громадян», — сказав він в ефірі телемарафону.

Серединський закликав українців свідомо поставитися до обмежень, пов’язаних із режимом воєнного стану. Він також нагадав про заборону будь-яких салютів чи петард і зазначив, що за порушення комендантської години поліцейські мають право доправляти громадян до райвідділів.