У Північному морі у шторм потрапив контейнеровоз. Частину його вантажу викинуло на узбережжя Данії

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У пʼятницю, 22 грудня, у Північному морі потрапив у шторм контейнеровоз Mayview Maersk, втративши дорогою частину вантажу.

Як пишуть TV2 і DR, у море змило понад 40 контейнерів, а їхній вантаж викинуло на північне узбережжя Данії.

Mayview Maersk ішов з німецького Бремегавену до польського порту Гданськ і мав прибути туди 24 грудня, однак затримався через шторм «Пія». Ніхто з членів екіпажу не постраждав і продовжує роботу у звичайному режимі, сказав представник компанії, проте визнав втрату частини контейнерів.

На березі Північної Ютландії з 23 грудня почали знаходити холодильники, іграшки, взуття та інші речі, а також побутову техніку. Місцева поліція повідомила, що працює на місцях і намагається запобігти крадіжкам.

За законом, всі ці речі вважаються власністю компанії Maersk, тому наглядачі на пляжах чекають, поки представники компанії звʼяжуться і зберуть їх.