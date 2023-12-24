Умєров пропонує військовим «перепочинок або часткове звільнення». Демобілізація — лише після війни

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки триває війна, військові зможуть отримати «перепочинок або часткове звільнення» — це рішення передбачать у новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

Про це Рустем Умєров розповів в інтервʼю «Суспільному».

«Слово «демобілізація» ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», — пояснив Умєров.

Він зазначив, що деталі про законопроєкт зʼявляться «найближчими днями». Його можуть скоро зареєструвати у Верховній Раді.

Про що йдеться

В Україні готують новий законопроєкт, який внесе зміни в мобілізацію та у військову службу. Заступниця голови комітету з нацбезпеки Марʼяна Безугла публікувала деякі головні нововведення проєкту закону, зокрема:

ті, хто прослужив під час воєнного стану 36 місяців, отримують право на звільнення, а якщо військовий пробув 12 місяців у зоні бойових дій за 24 місяці служби, то матиме право на відпустку у 90 днів за один раз, проте це віддалить строк отримання права на звільнення;

варіант короткострокового контракту для людей 18—25 років, коли вони добровільно підписують контракт на рік, обравши вакансію, і зможуть за рік звільнитися попри воєнний стан. Мобілізувати зможуть тільки з 25 років;

брати на військовий облік придатних до служби жінок. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучити до забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінок можуть взяти на військову службу тільки в добровільному порядку.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандувач Валерій Залужний подали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей. Президент Володимир Зеленський заявив: аби мобілізувати таку кількість людей потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення. Мобілізація 450—500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень.