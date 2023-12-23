В Единбурзі знову відкриють кафе, де Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера

Новини

DAVID TAYLOR

Кафе в Единбурзі, де Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера, планують знову відкрити через три роки після пожежі.

Про це повідомляє BBC.

Кафе Elephant House сильно постраждало під час пожежі в серпні 2021 року. Незабаром почнеться відбудова, вартість якої власник закладу оцінює в мільйон фунтів. Він сподівається знову відкрити кафе до літа 2024 року.

Девід Тейлор володіє кафе Elephant House протягом 28 років, а тепер відкрив другий заклад за рогом на Вікторія-стріт. Там продається маслопиво — напій, який пʼють герої «Гаррі Поттера».

Шанувальники вважають, що саме Вікторія-стріт надихнула Роулінг створити Косу алею (Алею Діаґон) в книгах.

Стіл, за яким письменниця писала частину своїх книг, врятували від вогню і відреставрували. Зараз він стоїть у другому Elephant House на Вікторія-стріт.

DAVID TAYLOR

Столик перенесуть назад до оригінального кафе після відкриття.