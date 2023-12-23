На актора Чарлі Шина в його будинку в Малібу напала озброєна жінка

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На американського актора Чарлі Шина в його будинку в Малібу напала озброєна жінка.

Про це повідомили в поліції Лос-Анджелесу, пише BBC.

Нападницю заарештували — 47-річну Електру Шрок звинувачують у нападі із застосуванням зброї та пограбуванні житла. Про яку зброю йдеться, не уточнюють.

Жінка живе по сусідству з Шином. За даними медіа, вона намагалася задушити актора і розірвала йому сорочку після того, як він відчинив вхідні двері.

Після нападу до Шина викликали медиків, але до лікарні його не доправляли.