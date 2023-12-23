У Києві перевірять усі укриття після аварії у шкільному сховищі

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У столиці проведуть інспекцію усіх укриттів до 29 грудня. Це рішення Київська міська військова адміністрація ухвалила після аварії у шкільному укритті Соломʼянського району.

Про це пише пресслужба КМВА.

У Києві в цілому та в кожному районі окремо створили комісії для перевірки безпечності укриттів. Якщо вони виявлять проблеми, то їх мають усунути якнайшвидше.

Напередодні під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл зірвало вентиль батареї опалення. Стеля типу «армстронг» з легкими плитами ввібрала в себе воду, через що обвалився сегмент підвісної стелі. Люди не постраждали. Наразі укриття вже відновили.