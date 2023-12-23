Дослідження: Зір північних оленів еволюціонував, щоб швидше знаходити їжу

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Дослідники з Дартмутського коледжу в Нью-Гемпширі та Університету Сент-Ендрюса в Шотландії виявили, що очі північного оленя, найімовірніше, еволюціонували для ефективнішого пошуку їжі в суворих умовах.

Про це пише Associated Press.

Учені знають, що дзеркальна тканина в очах північного оленя змінює колір із зеленувато-золотистого влітку на яскраво-блакитний взимку. Вони вважали, що це допомає їм під час полярної зими. Проте на відміну від інших ссавців північний олень може бачити світло в ультрафіолетовому спектрі.

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Більшість тварин, які активні вдень, воліють уникати ультрафіолетового світла, адже воно їм шкодить. До того ж сніг відбиває ультрафіолет, через що люди страждають від снігової сліпоти.

Як відомо, північні олені харчуються здебільшого світлим оленячим мохом. Він поглинає ультрафіолетове світло, тому північні олені здатні добре бачити його у снігу — мох здається їм темними плямами. Натомість людина б побачила його у світлому кольорі.

Якщо тварини краще розпізнають місцезнаходження їжі, то заощаджують енергію і час. Це допомагає їм виживати.

Дослідження стане корисним для подальшого розуміння того, як тварини справляються зі складними умовами середовища.