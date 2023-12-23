Західна допомога Україні хитається, але тримається. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 22 грудня

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«Бабель»

Заходу є що показати за $122 мільярди, які він вже відправив Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. Головний успіх полягає в тому, що українська економіка виявилася стійкою протягом кількох місяців після початку війни та відновилася несподівано швидко у 2023 році, пише Reuters. Однак існує ризик того, що підтримка України із часом може послабшати, оскільки війна заходить у глухий кут без очікуваного результату. І нестабільний фінансовий стан у країнах Заходу та майбутні вибори у США і ЄС у 2024 році лише посилюють його. Проте солідарність з Україною залишиться у 2024 році ― тому що в Заходу немає вибору.

Результати постійної та стабільної допомоги від Заходу помітні. Міжнародний валютний фонд нещодавно оцінив економічні показники України та підвищив прогноз зростання її економіки на 2023 рік до 4,5%. Інфляція знизилася до 5,3% на рік ― менше, ніж у багатьох країнах ЄС. Украй несподіваний результат для країни, що перебуває у стані війни. Нацбанк України вже планує послабити валютний контроль, а валютні резерви, що становлять майже $40 мільярдів, перебувають на рекордно високому рівні.

Розмірковуючи про наслідки припинення чи навіть значного скорочення допомоги Україні, західні уряди, найімовірніше, оцінять ціну альтернативи ― воєнна поразка України. І вони пам’ятатимуть, що попри всі їхні мільярди євро допомога Україні обходиться їм досить дешево. Європейські інституції наразі виділили Україні близько 0,5% річного ВВП ЄС, а Сполучені Штати ― лише 0,3%. Це крихітна ціна за боротьбу проти путіна.

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