Телескоп зробив зображення туманності «Курка, що біжить»

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Астрономи використали оглядовий телескоп VLT Європейської південної обсерваторії, щоб зробити нове зображення туманності IC 2944. Вона також відома під назвою «Курка, що біжить» через схожість із птахом у русі.

Про це пише Sci News.

Туманність розташована на відстані приблизно 6 500 світлових років від Землі в сузірʼї Центавра. Найяскравішим обʼєктом у центрі є лямбда Центравра — це одна з наймерехтливіших зірок у сузірʼї, яку видно неозброєним оком у Південній півкулі. Туманність викидає величезну кількість радіації, розрізаючи навколишній космічний простір.

ESO / VPHAS+ Team / CASU

Це зображення є великою мозаїкою, що складається із сотень окремих кадрів, ретельно зʼєднаних різними інструментами телескопа.