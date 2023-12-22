У Львові алкоголь продаватимуть на годину довше

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Adam Wilson / Unsplash

У Львові дозволили продавати алкоголь на годину довше. Тепер його можна буде купити з 12:00 до 22:00.

Про це йдеться в розпоряджені мера міста Андрія Садового від 21 грудня.

Дія нового дозволу розпочалася 22 грудня і триватиме до кінця воєнного стану. Це стосується алкогольних і слабоалкогольних напоїв у магазинах, супермаркетах і ресторанах.

До Львівської міськради в листопаді звернулися Європейська бізнес-асоціація та низка великих торгових мереж, сереж яких «Мережа-Сервіс Львів», «Ашан» і «Метро Кеш енд Кері Україна». Вони попросили створити умови для ведення бізнесу під час війни та попередити правопорушення, повʼязані з продажем і купівлею алкоголю.