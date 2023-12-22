Зеленський подав до Ради проєкт змін до закону про дипломатичну службу

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону «Про дипломатичну службу».

Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дозволять їй бути дієвішою, заявив президент. Законопроєкт передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ, закріплює інститут Спеціального представника України. Також на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії та стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

Попередню редакцію закону «Про дипломатичну службу» парламент затвердив, а колишній президент Петро Порошенко підписав улітку 2018 року. Тоді зазначали, що закон має підвищити престижність дипломатичної служби та реформувати її до сучасних європейських і світових стандартів.