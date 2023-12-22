НАЗК перевірятиме декларації високопосадовців за допомогою штучного інтелекту

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Пресслужба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції змінює підхід до відбору і перевірки декларацій та залучає до роботи штучний інтелект.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Раніше агентство мало щороку перевіряти декларації всіх топпосадовців. Проте під обовʼязкову повну перевірку підпадали лише ті урядовці, які обіймають найбільш відповідальні посади. Першочергово перевіряли президента України, міністрів, народних депутатів і суддів Конституційного та Верховного судів.

Через це понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем НАЗК, а перевірити службовців інших посад могли лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або в межах співпраці з правоохоронними органами.

Завдяки змінам у законі «Про запобігання корупції» НАЗК тепер не повинно щороку перевіряти всі декларації високопосадовців вручну — відтепер їх перевірятиме штучний інтелект.

Спершу машина проводитиме оцінку ризиків. Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними «формулами», зокрема, на виявлення ознак незаконного збагачення та наявності необґрунтованих активів.

Ті декларації, що матимуть найменший показник, перевірятимуть за допомогою штучного інтелекту. Втім, декларації, що отримають найвищий рейтинг ризику, перевіритимуть представники НАЗК.

За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, захищені програмні продукти унеможливлюють втручання людини в автоперевірку чи авторозподіл, що здійснює машина.