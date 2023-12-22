В Україну з росії повернули 12-літнього підлітка

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Facebook / Дмитро Лубінець

В Україну повернули 12-річного хлопця, який з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій частині України, а згодом – у росії.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Хлопець напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через російське вторгнення прожив під окупацією близько 18 місяців. Ще чотири місяці він був на території рф і навчався в російській школі. Мама дитини не могла самостійно забрати хлопця через те, що вона служить в ЗСУ.

Facebook / Дмитро Лубінець