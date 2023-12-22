Bloomberg: Компанія Hyperloop One закривається

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Компанія Hyperloop One, що будувала вакуумні тунелі для швидкісних поїздів, закривається — продає активи і звільняє усіх працівників.

Про це Bloomberg повідомили обізнані джерела.

Від моменту заснування в 2014 році стартап Hyperloop One зібрав понад $450 мільйонів. Компанія побудувала невеликий тестовий тунель поблизу Лас-Вегасу і на деякий час взяла назву Virgin Hyperloop One після інвестицій компанії Virgin Річарда Бренсона. Virgin забрала з назви свій бренд після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на перевезенні вантажів, а не людей.

Getty Images

Зараз тестовий трек, всі активи й обладнання намагаються продати. На початку 2022 року в компанії працювало понад 200 людей. Більшість з них уже звільнили. Компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Інші працівники, що наглядають за продажем активів, працюватимуть до 31 грудня.

Від 2016 року Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One і володіє контрольним пакетом акцій. За даними джерел Bloomberg, залишок інтелектуальної власності стартапу передадуть DP World.