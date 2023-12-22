Хакера з групи Lapsus$ відправили до лікарні на невизначений термін. Раніше він злив кадри з гри GTA 6

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BBC News

У Британії до лікарні відправили 18-річного хакера, який злив кадри нової гри Grand Theft Auto (GTA) до релізу.

Про це повідомляє BBC.

Аріон Куртадж з Оксфорду, який страждає на аутизм, був ключовим членом міжнародного хакерського угруповання Lapsus$.

BBC News

Лікарі визнали, що Куртадж не може постати перед судом через аутизм. Він залишатиметься в лікарні все життя, якщо медики не визнають, що він більше не становить небезпеки. Зараз лікарі вважають, що хлопець «продовжує висловлювати намір якомога швидше повернутися до кіберзлочинності й дуже мотивований».

Після звільнення під заставу у справі про злом Nvidia та BT/EE Куртадж перебував у готелі під охороною поліції. Його ноутбук конфіскували, але хакер все одно зламав компанію, що розробляла GTA, використовуючи Amazon Firestick, свій готельний телевізор і мобільний телефон. Куртадж вкрав 90 відео неопублікованої гри GTA 6.

Rockstar Games заявила, що відновлення коштувало їй $5 мільйонів плюс тисячі годин робочого часу персоналу.