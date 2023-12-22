ООН заявила, що понад пів мільйона жителів сектора Гази голодує. Президент Ізраїлю звинуватив у цьому саму організацію

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За оцінками Організації Обʼєднаних Націй близько 576 тисяч людей у секторі Гази голодують, а ексклав отримує близько 10% від необхідної кількості продовольства.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі їжі, пише The Times of Israel. За його словами, сектор Гази отримав би втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН виконувала свою роботу належним чином.

«На жаль, через повний провал ООН у роботі з іншими партнерами в регіоні, вони не змогли привезти більше ніж 125 вантажівок [допомоги] на день», — сказав Герцог під час зустрічі з президентом Сенату Франції.

Ізраїль стверджує, що перевіряє та схвалює більше вантажівок з гуманітарною допомогою, ніж в’їжджає в сектор. ООН і Єгипет заявили, що регулярно доставляти допомогу в сектор Гази надто небезпечно через бойові дії.

Ісаак Герцог сказав, що Ізраїль «дав зрозуміти, що він готовий до гуманітарного перемирʼя та продовження гуманітарної допомоги Газі, щоб забезпечити повернення заручників». За його словами, Єрусалим працює над тим, щоб гуманітарної допомоги побільшало.

«Ми можемо забезпечити в’їзд 300, навіть 400 вантажівок на день, це десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги на день», — зазначив президент Ізраїлю.