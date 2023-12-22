У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку

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Російські окупанти атакували Україну дронами Shahed у ніч з 21 на 22 грудня. Під удар потрапив і Київ. Уламки безпілотника влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі.

Про це повідомили КМВА і мер столиці Віталій Кличко.

На верхніх поверхах будинку зайнялася пожежа. На місці працюють екстрені служби. Також вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджений фасад будинку. Госпіталізували одного постраждалого.

Уламки безпілотників упали в Голосіївському та Дарницькому районах.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації написали, що пожежу в багатоповерхівці в Соломʼянському районі ліквідували. Є руйнування між 24 і 25 поверхами.