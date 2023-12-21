Торгівля росії з Китаєм сягнула рекордних $200 мільярдів за рік

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Alex Twose / Flickr

Двостороння торгівля між Китаєм і росією перевищила $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року. Це рекорд.

Про це повідомив китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з премʼєр-міністром рф Михайлом Мішустіним, передає CNN.

Сі Цзіньпін відзначив, що країни достроково досягли мети, яку поставили у 2019 році: досягти позначки в $200 мільярдів до 2024 року.

Після початку повномасштабної війни рф проти України торгівля між росією і Китаєм наростала, вона зросла приблизно на 30% у 2022 році до тоді рекордних $190 мільярдів.

Однак цьогорічна цифра становить лише 4% від загальної світової торгівлі Китаю за той самий період — $5,41 трильйона.

На зустрічі китайський лідер і російський премʼєр підписали угоди про зміцнення торгівлі, транспорту, електронної комерції та митних процедур, а також посилення співпраці в розвитку арктичних судноплавних шляхів, авіабудуванні, дослідженні космосу та супутниковій навігації. Водночас китайські та російські військові провели регулярні консультації та домовилися «покращити рівень стратегічної координації».