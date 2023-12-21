Віртуальні концерти гурту ABBA принесли Лондону $225 мільйонів

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Віртуальна концертна резиденція шведського гурту ABBA в Лондоні за перший рік свого існування принесла столиці Великої Британії 178 мільйонів фунтів стерлінгів — це $225 мільйонів чистого прибутку.

Про це пише Reuters.

ABBA Voyage показує цифрові версії Бʼєрна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтског та Ані-Фрід Лінгстад. Вони виглядають так, як виглядали у 1970-ті роки.

Цифрові версії учасників гурту АВВА 90 хвилин виконують понад 20 своїх культових пісень. Вони виступають у фірмовому блискучому вбранні. Світло та спецефекти створюють ілюзію реального концерту на сцені спеціально збудованої арени у східному Лондоні.

Обіг шоу, яке переглянули понад мільйон людей, становив 322,6 мільйона фунтів стерлінгів з моменту його відкриття у травні 2022 року. Фанати готові викладати дедалі більші суми за квитки на концерт, щоб побачити віртуальний виступ гурту АВВА. На деякі концерти, які відбудуться наступного літа, ціна на квиток стартує від 100 фунтів стерлінгів (приблизно $126) — приблизно стільки ж платять фанати за квитки на живі концерти Тейлор Свіфт, яка вже наступного року приїде до Британії з туром Eras.