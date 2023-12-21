Від початку вторгнення росіяни запустили по Україні 7 400 ракет і 3 700 дронів

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Від 24 лютого 2022 року російські війська випустили по території України близько 7 400 ракет різних типів, а від вересня 2022 року запустили 3 700 ударних дронів типу Shahed.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Йдеться про ракети всіх типів — третину з них становили С-300 і С-400, близько 900 — балістичні «Іскандери». Сили оборони України знищили близько 1 600 ракет. Крім того, українські системи ППО знешкодили 2 900 російських безпілотників.

Для ефективної протидії ракетній загрозі Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot та Iris-T — замість радянських застарілих систем, наголосив Ігнат.