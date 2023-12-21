У Києві другий день поспіль фіксують температурний рекорд

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Gerd Altmann / Pixabay

Максимальна температура повітря в Києві у середу, 20 грудня, становила 10,6 °C. Це на 1,5 градуса більше за рекордну температуру в 1982 році.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

А 19 грудня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С. Проте найтеплішим днем грудня в Києві досі залишається 15 грудня 2019 року — тоді температура сягнула +15,2 ℃.

У 2023 році вже зафіксували 42 температурних рекорди в столиці.