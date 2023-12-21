СБУ повідомила про підозру протоієрею РПЦ з Криму Дмитру Кроткову. Він закупав зброю для окупантів

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Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею Дмитру Кроткову — керівнику військового відділу «Кримської митрополії» РПЦ, який закупає зброю та обладнання для російської армії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Підозрюваний організував в окупованому Криму збір коштів на потреби російської армії. За даними слідства, «благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков.

На одержані гроші Кротков оптом закуповував ударні дрони, тепловізори, портативні радіостанції та протидронові рушниці для окупантів. Усе це Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів і «благословляв» їх на вбивства українців. А після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).