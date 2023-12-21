Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС. Це остання виплата в цьому році

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Reuters / «Бабель»

Україна отримала ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це остання виплата з 18-мільярдного пакета підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік.

«Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобовʼязання. Вдячні Європейському Союзу за вагому та своєчасну допомогу нашій державі. Розраховуємо на подальшу підтримку!» — заявив Шмигаль.