Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС. Це остання виплата в цьому році
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Україна отримала ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Це остання виплата з 18-мільярдного пакета підтримки ЄС, запланованого на 2023 рік.
«Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобовʼязання. Вдячні Європейському Союзу за вагому та своєчасну допомогу нашій державі. Розраховуємо на подальшу підтримку!» — заявив Шмигаль.
- Зараз Україна спільно з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загалом на €50 мільярдів. Наступного року з них розраховують отримати €18 мільярдів.
- 17 жовтня 2023 року Європейський парламент підтримав створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до €50 мільярдів. У Ukraine Facility закладають гроші на 2024—2027 роки у вигляді грантів і позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Проєкт містить два важливі пункти: посилення підзвітності та залучення російських заморожених активів.