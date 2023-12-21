У США чоловіка виправдали після 48 років тюрми. Це найдовше несправедливе увʼязнення в історії країни

Новини

BBC News

Суд штату Оклахома виправдав чоловіка, який провів 48 років у вʼязниці за вбивство, якого він не скоїв. Це найдовший несправедливий термін увʼязнення, про який наразі відомо в країні.

Про це пише BBC.

У липні окружний суд встановив, що ключові докази у справі не були передані адвокатам засудженого, і 70-річного Гліна Сіммонса звільнили.

BBC News

Окружний прокурор 19 грудня заявив, що для нового судового розгляду недостатньо доказів. А 20 грудня суддя Емі Палумбо визнала Глінна Сіммонса невинним.

Сіммонс відсидів у вʼязниці 48 років, один місяць і 18 днів за вбивство Керолін Сью Роджерс у 1974 році під час пограбування магазину в передмісті Оклахома-Сіті. На момент вироку в 1975 році Сіммонсу було 22 роки. Його засудили до смертної кари, але пізніше вирок змінили на довічне увʼязнення.

Пан Сіммонс наполягав на своїй невинуватості й говорив, що на момент вбивства перебував у штаті Луїзіана.