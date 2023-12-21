У Римі знайшли стародавню банкетну залу з кораловою мозаїкою. Їй приблизно 2 300 років

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Emanuele Antonio Minerva/MiC

У столиці Італії Римі археологи знайшли розкішну банкетну залу з великою настінною мозаїкою. Вік памʼятки оцінюють приблизно у 2 300 років.

Про це повідомляє CNN.

Мозаїка, що майже п’ять метрів завдовжки, зображує виноградну лозу, листя лотоса, тризуби, шоломи і міфічних морських істот. Вона зроблена з перламутру, коралів, черепків дорогоцінного скла і частинок мармуру. Твір обрамляють поліхромні кристали і давньоєгипетські сині плитки.

Emanuele Antonio Minerva/MiC

Emanuele Antonio Minerva/MiC

Відкритою банкетною залою з видом на сад, імовірно, користувалися влітку для розваги гостей. Там знайшли свинцеві труби, вбудовані в стіни — по них вода поступала в басейни і фонтани.

Археологи намагаються розгадати, хто володів розкішною будівлею. Імовірно, це був римський сенатор. На початку січня знахідку відкриють для відвідувачів.