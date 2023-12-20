Спільні уроки війни в Україні та Ізраїлі та ймовірна стратегія Трампа щодо росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 грудня

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«Бабель»

На перший погляд війни в Україні та Ізраїлі дуже різні. У першому випадку це війна між державами, в другому — війна з терористичною організацією. Але насправді вони дають багато уроків, які Штати мають засвоїти якомога швидше, пишуть у The Washington Post. І ХАМАС, і росія вчинили жорстокі воєнні злочини. Їхньою основною метою було залякати лідерів інших країн та змусити їх здатися. Їх не хвилюють втрати, зокрема цивільні, яких вони зазнають під час війни. Захід має усвідомити, що його противники не поділяють ліберальних цінностей, тому значно менше хвилюються через втрати. Це дає їм істотну перевагу. Другий урок полягає в тому, що ближні, контактні, міські бої настільки ж небажані, як і неминучі. Не можна покладатися лише на далекобійну високоточну зброю, все одно армія буде змушена фізично захоплювати або звільняти територію і вступати в ближні бої. Ще один урок — це ведення інформаційної війни. У цьому аспекті Україна показала себе краще за Ізраїль. Україну продовжують сприймати як жертву агресії, а от ХАМАС використовує палестинців як живий щит. Через це в секторі Гази гинуть багато цивільних, і в цьому звинувачують саме Ізраїль. Слабка ефективність розвідки, занадто велика залежність від технологій, відсутність потужного оборонно-промислового комплексу, здатного швидко наростити виробництво, — ось іще важливі уроки, які США мають врахувати якомога швидше. Тому що ціна неготовності до подібних воєн платиться людською кровʼю.

Американське консервативне видання The National Interest спробувало спрогнозувати стратегію республіканця Дональда Трампа щодо війни в Україні у разі його перемоги на виборах. The National Interest послідовно підтримує Трампа, а авторами статті стали колишній радник з нацбезпеки віцепрезидента США Кіт Келлог та працівник Держдепу часів Трампа Ден Негря. Таким чином, їхній матеріал може пролити світло на те, які рішення ухвалюватиме команда Трампа щодо України у разі перемоги на виборах. Очевидно, що вони критикують нинішню стратегію Байдена і натомість пропонують власний план — негайно посадити Зеленського та путіна за стіл перемовин та домовитися про припинення конфлікту. Якщо Зеленський відмовиться — США припинять допомогу. Якщо відмовиться путін, то навпаки — США розблокують поставки до України будь-якої необхідної для неї зброї, зокрема великої дальності. Припинення вогню збереже незалежну Україну і дозволить їй відновити розвиток. Вступ до ЄС та НАТО стане гарантією майбутнього ненападу росії, а Україна збереже міжнародні претензії на окуповані росією території. Хоча цей результат менш задовільний, ніж повна воєнна перемога України, він стане стратегічною поразкою росії та зміцнить безпеку в Європі.

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